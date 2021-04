Aéroport de Phan Thiet en 3D. Photo: Comité populaire de la province de Binh Thuan

Binh Thuan (VNA) - La construction de l'aéroport de Phan Thiet dans la province de Binh Thuan (Centre) a commencé lundi 5 avril.

Couvrant une superficie de 543 hectares, cet aéroport de de la ville balnéaire de Phan Thiet sera utilisé à des fins militaires et civiles. Ce projet nécessite un investissement d'environ 10.000 milliards de dongs (434 millions de dollars).

Lors de la cérémonie de mise en chantier de l'aéroport. Photo: Portail d'information de la province de Binh Thuan

Lors de la cérémonie de mise en chantier, le général de corps d'armée Tran Don, vice-ministre de la Défense nationale, a exhorté l'Armée de l'air et de la défense anti-aérienne à déminer de toute urgence les bombes et les mines dans la région et à continuer de coordonner avec les autorités locales pour accélérer les travaux de libération du terrain. -VNA