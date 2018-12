Photo: VNA





Binh Thuan (VNA) – Une conférence a eu lieu le 21 décembre dans la province de Binh Thuan (Centre) pour faire le bilan 2018 du projet "Augmenter les opportunités pour les femmes d’affaires – Relever la position des femmes dans la production et le commerce agricoles" (FLOW/EOWE).



Cet événement a été co-organisé par le Service de l’Agriculture et du Développement rural de Binh Thuan et l'organisation néerlandaise pour le développement SNV.



Le projet FLOW/EOWE a pour objectif de développer une économie agricole intelligente et adaptée aux changements climatiques, de promouvoir l'égalité des sexes, de favoriser la participation des femmes au développement économique, de développer les entreprises dirigées par les femmes.



A ce jour, il a abouti à des résultats positifs dans la province de Binh Thuan, notamment dans la promotion de l’égalité des sexes.



Depuis 2016, le Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural et l’Union des femmes de Binh Thuan ont organisé de nombreuses activités pour aider les femmes à augmenter leurs revenus provenant de la production et du commerce agricoles, notamment dans les filières du fruit du dragon, du riz et de la noix de cajou.



Par ailleurs, des activités visant à promouvoir l’égalité des sexes ont été organisées régulièrement et sous diverses formes telles que rencontres, dialogues, fêtes…



Après près de trois ans de mise en œuvre, le projet a aidé plusieurs femmes à réaliser leurs idées de business, à augmenter leurs revenus et à améliorer leur statut au sein de la famille et de la société.



Doté d’un budget de 6,6 millions de dollars, FLOW/EOWE est un projet multinational réalisé par la SNV au Kenya et au Vietnam, dans le cadre d’un programme en faveur des femmes pour la période 2016-2020, financé par le gouvernement néerlandais.



Lancé au Vietnam en 2016, le projet FLOW/EOWE est mis en œuvre dans quatre provinces du Centre que sont Binh Thuan, Ninh Thuan, Quang Binh et Binh Dinh, afin de multiplier les opportunités et d’améliorer les capacités d'affaires en faveur des femmes grâce à la création d’un environnement favorable à la production et au commerce dans le domaine agricole.



A Binh Thuan, son objectif consiste à promouvoir l’égalité des sexes auprès d'environ 100.000 personnes, à aider 20.000 femmes à augmenter leurs revenus, à soutenir 18 femmes d’affaires dans les activités de leurs entreprises.-VNA