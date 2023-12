Après près de 6 ans d'efforts pour mettre en œuvre des solutions pour lutter contre la pêche INN, Binh Thuan a atteint des résultats marquants dans la mise en œuvre des réglementations juridiques associées aux recommandations de la CE. Photo : VNA



Binh Thuan (VNA) - Pour continuer à régler les restrictions dans le travail de prévention et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et œuvrer ensemble avec tout le pays pour faire lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) lors de la 5e inspection de la CE (prévue à la fin du deuxième trimestre 2024), la province de Binh Thuan (Centre) se concentre sur la mise en œuvre de tâches et de solutions urgentes.En conséquence, le Comité populaire provincial de Binh Thuan demande aux Services, aux branches compétents, aux districts, et aux villages côtiers d'empêcher à temps les navires de pêche et les pêcheurs locaux d'exploiter illégalement les produits halieutiques dans les eaux étrangères.

De même, les unités continuent de promouvoir l'information sur les efforts de lutte contre la pêche INN du pays en général et de Binh Thuan en particulier sans négliger la sensibilisation les pêcheurs sur les réglementations légales contre la pêche INN.



La province continue d'inspecter et d'examiner tous les bateaux de pêche pour s'assurer que 100% de ces bateaux sont éligibles à l'enregistrement, à l'obtention d'un permis et à la mise à jour des données dans la base de données nationale de la pêche (VNFishbase). La localité coordonne avec la garde-côte pour contrôler strictement les navires de pêche entrant et sortant des ports et superviser 100% des navires de pêche opérant en mer grâce au système de surveillance des navires de pêche, superviser la production et la traçabilité des produits halieutiques.



Après près de 6 ans d'efforts pour mettre en œuvre des solutions pour lutter contre la pêche INN, Binh Thuan a atteint des résultats marquants dans la mise en œuvre des réglementations juridiques associées aux recommandations de la CE pour œuvrer avec le pays dans le règlement du carton jaune concernant les produits aquatiques imposé par la CE.



À ce jour, Binh Thuan compte 5.940 bateaux de pêche d'une longueur de 6 mètres ou plus enregistrés et mis à jour dans la VNFishbase, soit 76% du total des bateaux de pêche dans la province. En plus, 100% des navires de pêche d'une longueur de 15 mètres ou plus en activité sont équipés d'équipements de surveillance conformément à la réglementation. En outre, les autorités provinciales traitent strictement les violations de la pêche INN. La province a confisqué une amende totale de près de 3,5 milliards de dongs pour les infractions des bateaux de pêche.- VNA