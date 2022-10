Offrir des cadeaux à des dignitaires et personnes prestigieuses de la communauté Cham dans dans le bourg de Nam Lam. Photo: VNA

Binh Thuan (VNA) – Une délégation du Comité des ethnies, conduite par son chef adjoint Le Son Hai, est allé le 19 octobre féliciter des Cham dans la province de Binh Thuan (Centre) à l’occasion de de la fête Katé.

La Katé, la plus grande fête traditionnelle de l’ethnie Cham, a été reconnue patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Organisée tous les ans au mois d’octobre (début du 7e mois du calendrier Cham), la fête a pour but de commémorer les génies Po Klaung Girai et Po Rome. Elle relie la communauté des Cham avec leurs dieux. C’est également l’occasion de prier pour des récoltes favorables et pour le bien-être de tous les êtres.

La délégation a rendu visite et offert des cadeaux à des dignitaires, personnes prestigieuses et d’autres membres de la communauté Cham vivant dans le bourg de Nam Lam, district d’Ham Thuan Bac.

Le vice-ministre Le Son Hai les a encouragés à poursuivre leurs contributions dans la mise en œuvre des politiques du Parti et de l’Etat, s'entraider dans la réduction de la pauvreté, valoriser leur identité culturelle traditionnelle, contribuant à la consolidation du bloc de grande union nationale.

Binh Thuan recense près de 40.000 Cham vivant essentiellement dans les districts de Tuy Phong, Bac Binh, Ham Thuan Bac, Tanh Linh…-VNA