Économie Quang Binh déploie des mesures pour lutter contre la pêche INN La province de Quang Binh (Centre) se concentre sur la mise en œuvre drastique des tâches de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Économie Hausse des prix des carburants à partir du 25 janvier Les prix des carburants ont augmenté de plus de 700 dôngs le litre à partir du 25 janvier, conformément à une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.

Économie La coentreprise gazo-pétrolière GBRS, symbole de la coopération Vietnam-Algérie Une mission de l’ambassade du Vietnam en Algérie, conduite par l'ambassadeur Tran Quoc Khanh, a visité les 22 et 23 janvier les ingénieurs et les travailleurs vietnamiens du projet de coentreprise gazo-pétrolière du Groupement Bir Seba (GBRS), à l'occasion de l'approche du Nouvel an lunaire du Dragon.