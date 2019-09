Photo: baobinhduong



Binh Duong (VNA) – La province de Binh Duong au Sud a attiré en neuf mois plus de 2,42 milliards de dollars de fonds d’investissement étranger de 34 pays et territoires, une hausse annuelle de 81%, se classant deuxième après Ho Chi Minh-Ville en termes d’attrait des investissements étrangers.

La province a ainsi attiré plus 3.670 projets d’investissement étranger de 64 pays et territoires, d’un fonds total de plus de 34,7 milliards de dollars, a-t-on appris d’une réunion de dialogue avec les entreprises étrangères, organisé le 24 septembre dans cette localité.

Les participants ont écouté les dirigeants locaux présenter le développement socio-économique provincial. La province exporte ses produits dans 88 pays et territoires. En 2018, la valeur d’exportation de la province a atteint plus de 19,7 milliards de dollars, une hausse annuelle de 13%.

Ils ont discuté des formalités de délivrance du permis de construction, de la taxe d’import-export, des matières premières, de la formation des travailleurs, du logement pour les travailleurs… Ils ont demandé de développer les infrastructures de transport reliant Binh Duong à Ho Chi Minh-Ville.

Dans le futur, la province se concentre sur les services de qualité pour répondre aux demandes de production, des affaires des entreprises et aussi du développement industriel et urbain. -VNA