La réunion en ligne sur la promotion des investissements entre Binh Duong et l'Allemagne. Photo : VNA

Binh Duong (VNA) - Le Comité populaire provincial de Binh Duong (Sud) a organisé le 24 mars une réunion en ligne sur la promotion des investissements avec l'Allemagne sur le thème "Post-COVID-19 - Entreprises dans la Nouvelle normalité - potentiels d'investissement et d'affaires à Binh Duong".

Selon le directeur du Service provincial des relations extérieures, Le Phu Hoa, l'organisation de la réunion de promotion des investissements avec l'Allemagne vise à renforcer la coopération et à connecter les entreprises locales avec les entreprises allemandes pour trouver des partenaires offre – demande, trouver une nouvelle direction pour les exportations du Vietnam en général et de la province de Binh Duong en particulier ; à promouvoir le développement des entreprises dans les domaines du commerce, de l'investissement et des services. La province souhaite solliciter et attirer des investissements dans les domaines dans lesquels les entreprises allemandes disposent des atouts tels que la mécanique automobile, la technologie électronique, les industries de soutien à la mécanique automobile, l'électronique, l’agriculture de haute technologie...

Photo : VNA



Présent à la réunion Ludwig Graf Westarp, représentant de l'Association allemande des petites et moyennes entreprises (BVMW) a exprimé un intérêt particulier pour l'environnement de l'investissement au Vietnam et Binh Duong, en particulier. La province est connue pour ses réalisations obtenues après 25 ans de développement industriel. Binh Duong est situé près d’aéroports et de ports maritimes et dispose d'un système de transport pratique qui convient parfaitement aux besoins des investisseurs allemands intéressés à promouvoir des projets d'investissement dans l’avenir, a-t-il estimé.



Ces dernières années, Binh Duong constituait une destination pour les investisseurs nationaux comme étrangers. Au premier trimestre, la province a attiré 1,6 milliard de dollars de fonds d’investissement direct étranger (IDE), soit 3,6 fois plus qu'à la même période de 2021. Récemment, le Comité populaire provincial a accordé 22 certificats d'investissement à des entreprises dans des zones industrielles, dont un projet du groupe LEGO du Danemark, avec un investissement de plus d’un milliard de dollars. - VNA