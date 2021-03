Des produits en bois destinés à l' exportation . Photo: VNA

Binh Duong (VNA) – Selon l’Association du meuble de Binh Duong (Binh Duong Furniture Association – BIFA), cette province occupe la première place nationale en termes d’exportation de bois.



En 2020, les exportations de bois et produits dérivés de Binh Duong étaient estimées à 5,6 milliards de dollars, représentant plus de 47,3% du total des exportations nationales de bois et produits dérivés.



Les plus grands débouchés de l’industrie du bois de Binh Duong étaient les Etats-Unis, le Japon, Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine)... Le 1er août 2020, l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) est entré en vigueur, permettant aux produits de bois vietnamiens de renforcer leur présence sur le marché européen.

L'industrie de fabrication et de transformation des produits en bois de Binh Duong représente le plus grand chiffre d'affaires à l'exportation de l'industrie du bois du pays. Photo: VNA





Dien Quang Hiep, président de la BIFA, a déclaré que dans le contexte de COVID-19, la tendance au développement du commerce électronique se renforçait.



“Rejoindre les réseaux de commerce électronique sera une tendance inévitable pour les entreprises. Les entreprises ont tendance à promouvoir l'application des technologies de la 4e révolution industrielle dans la production et la gestion. L'industrie du bois de Binh Duong envisage des stratégies pour développer durablement le marché”, a-t-il affirmé. -VNA