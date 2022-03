Usine de traitement des eaux usées du parc industriel VSIP II à Binh Duong. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) - La province de Binh Duong (Sud) promeut l'application des technologies de l'information pour améliorer l'efficacité de la gestion et la capacité de surveillance de l'environnement.



Actuellement, cette province méridionale dispose de 103 stations de surveillance automatique des eaux usées pour contrôler 24/24 heures 85% des eaux usées industrielles, outre 19 stations de surveillance automatique des émissions, 36 stations de surveillance automatique des eaux souterraines, 5 stations de surveillance automatique des eaux de surface...



La province a également créé sur son portail de gestion environnementale une base de données environnementales de près de 8.500 installations sur son sol.



Le directeur du Service des Ressources naturelles et de l'Environnement de Binh Duong, Ngo Quang Su, a déclaré que sa localité accordait une grande attention à l'application des technologies de l'information dans la gestion de l’environnement.



Au cours de la période 2021-2025, le Service des Ressources naturelles et de l'Environnement met en œuvre deux projets clés dans le cadre du projet de ville intelligente-Binh Duong. Ces projets consistent à construire un système de serveur pour exploiter les données sur les ressources naturelles et l'environnement dans la province de Binh Duong, et à investir dans l'expansion du système de surveillance, le partage de la base de données et la gestion de l'environnement pour le développement d'une ville intelligente dans la province de Binh Duong.



Ces deux projets, une fois mis en service, contribueront à améliorer l'efficacité de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement, en tirant le meilleur parti des ressources numériques dans ce domaine, au service du développement socio-économique.



Les données de surveillance environnementale sont une source importante de données permettant aux gestionnaires de prendre des décisions en matière d'élaboration de politiques et d'attraction d'investissements.

De plus, les gens auront facilement accès aux informations sur la qualité de l'environnement, les résultats de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement, contribuant ainsi à la construction d'un gouvernement électronique dans la province de Binh Duong.



Dans les temps à venir, Binh Duong élaborera des réglementations sur la protection de l'environnement, organisera des activités de communication sur la protection de l'environnement, publiera le Livre vert en 2022, et renforcera les prêts pour la protection de l'environnement..., a indiqué Ngo Quang Su.



Parallèlement, les organes compétents chercheront à améliorer l’efficacité du système de surveillance automatique des eaux usées, à moderniser les infrastructures pour mieux répondre aux besoins des investisseurs, a-t-il ajouté, avant de citer quelques exemples en la matière, comme l’usine de traitement des eaux usées dans le parc industriel Vietnam-Singapour VSIP II qui a une capacité quotidienne de 11.000 m3.



Selon Nguyen Thanh Nhan, chef adjoint du Comité de gestion des parcs industriels de la province de Binh Duong, à ce jour, 27 parcs industriels qui ont été mis en service ont tous des systèmes de surveillance et de transmission de données au Service provincial des Ressources naturelles et de l'Environnement pour vérifier et surveiller la qualité des eaux usées…-VNA