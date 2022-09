Photo: VNA

Binh Duong (VNA) – Au cours des neuf premiers mois de l’année, la province de Binh Duong (Sud) a réalisé un excédent commercial de près de huit milliards de dollars, a annoncé le 28 septembre le comité populaire provincial.

Entre janvier et septembre, les exportations provinciales ont atteint plus de 27 milliards de dollars, soit une hausse de 11,9% sur un an tandis que les importations provinciales sont estimées à 19,2 milliards de dollars, soit une baisse de 1,6%.

L’indice de production industrielle a augmenté 8,7% en glissement annuel. Le total des ventes au détail de biens et services de consommation s’est élevé à 200.928 milliards de dongs, en hausse de 19,9%.

Sur le total de 34 indices économiques, 14 ont été dépassées et 17 devrait être achevées à la fin de l’année.

Le président du comité provincial, Vo Van Minh, a demandé de prendre des mesures drastiques pour remplir le plan fixé et de suivre de près des évolutions du marché pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande des premières nécessités et premières matières au service de la production dans les derniers mois de l'année. -VNA