Panorama du webinaire. Photo : VNA



Binh Duong (VNA) - Dans l'après-midi du 25 mars, le Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud), en collaboration avec la société Becamex IDC, a organisé un webinaire sur la promotion des investissements thaïlandais.



Actuellement, la Thaïlande se classe 12e parmi les 65 pays et territoires investissant à Binh Duong, avec 647 millions de dollars répartis dans 39 projets.



Depuis la Thaïlande, Sanan Angubolkul, président du “Thai-Vietnam Business Council”, a affirmé que le développement dynamique de Binh Duong ces dernières années intéressait le milieu des affaires thaïlandais.



En effet, de nombreuses grandes entreprises thaïlandaises y sont déjà présentes telles que Srithai Vietnam, SCG Vietnam, KSP Vietnam (relevant de CP Group), Red Bull Vietnam, BJC Vietnam.



Lors du webinaire, Nguyen Thanh Truc, vice-président du Comité populaire de Binh Duong, a déclaré que le potentiel et les opportunités de coopération en matière d'investissement dans sa localité étaient énormes. Selon lui, en 2020, Binh Duong a connu une croissance de 6,91%. Les exportations ont rapporté plus de 27,4 milliards de dollars. Du 1er janvier au 15 mars 2021, Binh Duong a attiré 407 millions de dollars d’investissement direct étranger (IDE), soit une hausse de 72% en variation annuelle. Selon les calculs cumulatifs jusqu’à la fin de février 2021, cette province méridionale a accueilli près de 4.000 projets d’IDE cumulant un montant total de près de 35,8 milliards de dollars, occupant la 3e place nationale après Ho Chi Minh-Ville et Hanoï.

Nguyen Thanh Truc a souligné que les autorités provinciales cherchaient à continuer à créer des conditions propices aux investisseurs étrangers en élaborant des politiques favorables.

La compétitivité de la province s’améliore de plus en plus, en particulier avec des réalisations en termes d’édification de villes intelligentes et d'innovation, afin d’attirer davantage de projets à haute valeur ajoutée, a-t-il affirmé.-VNA