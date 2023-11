Binh Dinh présente son potentiel et ses avantages à des partenaires étrangers. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Le 11 novembre, le Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre) a organisé une réunion avec les chefs des missions diplomatiques et des organisations étrangères au Vietnam.Cette réunion visait à présenter le potentiel et les avantages de Binh Dinh aux partenaires étrangers, contribuant à renforcer sa coopération internationale, à attirer davantage d’investissements, à accélérer le développement du commerce et du tourisme dans cette province.Lors de l’événement, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Dinh, Ho Quoc Dung, a déclaré que Binh Dinh s'engageait à créer des conditions favorables aux agences, entreprises, organisations et particuliers étrangers vivant et travaillant sur son sol, pour qu’ils puissent contribuer au développement intégral de la province.A cette occasion, le Comité populaire de la province de Binh Dinh a signé un accord de coopération internationale avec une compagnie immobilière sud-coréenne.-VNA