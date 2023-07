Photo: VNA

Binh Dinh (VNA) - A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon (21 septembre 1973 - 21 septembre 2023), la province de Binh Dinh (Centre) a organisé vendredi 7 juillet à la ville de Quy Nhon une conférence pour promouvoir l'investissement et le commerce des entreprises japonaises sur son sol.

Le secrétaire du Comité du Parti de Binh Dinh, Hô Quôc Dung, a affirmé que la province voudrait toujours continuer à renforcer la coopération avec les entreprises japonaises, en particulier dans les domaines tels que industrie manufacturière, mécanique, industrie logicielle, intelligence artificielle, agriculture de haute technologie, environnement, automatisation, logistique, ports maritimes, santé, éducation, travail...

Il a exprimé le souhait de voir les entreprises japonaises continuer à élargir leur échelle d'investissement, tout en aidant les entreprises provinciales à participer à un niveau supérieur à la chaîne d'approvisionnement et de valeur..., contribuant ainsi à aider Binh Dinh à réaliser de nouvelles percées dans le contexte de la 4e révolution industrielle et à devenir une province développée dans le peloton de tête de la région du Centre à l’horizon de 2025.

Le président du Comité populaire de la province de Binh Dinh, Pham Anh Tuân, a fait savoir que la province avait préparé une liste d'un certain nombre de projets qui invitent directement les investisseurs japonais, dont 4 projets dans la sécurité sociale et l’environnemental ; 11 projets dans l'industrie, 4 projets dans le tourisme, 3 dans le commerce, les services, la logistique et 2 projets dans l'agriculture de haute technologie, la sylviculture, et la pêche.

De son côté, Dô Thanh Trung, vice-ministre du Plan et de l’Investissement a exhorté les entreprises japonaises à investir à Binh Dinh dans les industries de sous-traitance, les composants électriques et électroniques, les sciences et les technologies, l’innovation, la recherche et le développement, l’économie verte, numérique, circulaire, les énergies renouvelables, les parcs éco-industriels associés aux villes intelligentes.

Il s'attend à ce que les entreprises japonaises renforcent davantage leur coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité, l'échange d'expériences de gestion et le développement de la culture d'entreprise.

La province de Binh Dinh compte actuellement 19 projets d'investisseurs japonais, représentant 22 % du total des projets d'IDE, avec un capital social total de 94,17 millions de dollars.

A cette occasion, le Service du tourisme de Binh Dinh et l'Association d'amitié Japon-Vietnam de la ville de Sakai ont convenu de signer un accord de coopération dans le tourisme et le développement culinaire pour la période 2023-2025. - VNA