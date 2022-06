Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a organisé le 31 mai une réunion pour résumer le Projet de transformation de l'agriculture durable au Vietnam (projet VnSAT), après 7 ans de mise en oeuvre.

Le projet a bénéficié à 19.200 coopératives et unions de coopératives ; 14.000 entreprises agricoles et plus de 16 millions de ménages d’agriculteurs (représentant 62,9 % de la population du pays). Le projet a aidé à créer et à maintenir les activités des organisations d’agriculteurs, notamment 308 organisations de huit provinces du delta du Mékong et 202 des localités dans 5 provinces des Hauts Plateaux du Centre. Le projet a soutenu la construction, la modernisation et la mise en service de plus de 800 km de routes rurales, 26 km de canaux, 47 km de lignes électriques et d’autres ouvrages. Un crédit d'environ 105 millions de dollars ont été débloqués.

Selon Le Van Hien, chef du Comité de gestion des projets agricoles, le projet VnSAT a donné des influences très fortes sur la révision des politiques et le processus de la restructuration du secteur agricole. Le projet a également un impact positif sur la création et le développement des coopératives et des unions de coopératives ; l’amélioration des infrastructures de transformation et de post-récolte de produits agricoles.

De plus, le système d'infrastructures (transport, irrigation, électricité) servant à la production agricole et à la vie quotidienne a été mis à niveau, facilitant l'application d’avancées techniques, améliorant la productivité et la qualité du produit.

S'exprimant lors de la réunion, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Quoc Doanh, a exprimé sa joie devant le succès du projet VnSAT. La réussite du projet, selon lui, réside dans le fait qu’il est élaboré et conçu correctement et est mis en œuvre exactement et scientifiquement dans tous les étapes.

Selon le ministre, il faut continuer à maintenir et à promouvoir les réalisations obtenues par le projet. Par conséquent, les agences concernés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural doivent le suivre de près, soutenir et guider à temps les localités pour valoriser davantage l'efficacité du projet. - VNA