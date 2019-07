Hanoi, 27 juillet (VNA) - L’Institut central d’hématologie et de transfusion sanguine a dressé ce samedi le bilan de son programme de mobilisation de don de sang de 2019.

Le programme « Itinéraire rouge » 2019 devrait collecter 85.000 unités de sang à travers 39 grandes villes et provinces du pays. Photo : VNA



Intitulé « Itinéraire rouge », ce programme aura permis, du 11 juin au 31 juillet, de collecter 85 000 unités de sang à travers 39 grandes villes et provinces du pays, a annoncé Bach Quôc Khanh, le directeur de l’institut.



« Nous appelons toutes les personnes en bonne santé et en âge de pouvoir donner de leur sang à le faire. Si chaque personne donne son sang une seule fois par an, nous aurons suffisamment de sang pour les patients dans nos hôpitaux », a-t-il souligné.



Depuis 2013, l’Itinéraire rouge a permis de récolter 255 000 unités de sang. - VOV/VNA