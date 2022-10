Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a récemment chargé le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de présider et de se coordonner avec les ministères et organismes concernés pour étudier les rapports et recommandations du ministère du Plan et de l'Investissement dans le cadre de l'examen et de l’évaluation des politiques de soutien aux personnes en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19.

Il leur a également demandé de poursuivre les études et de proposer des politiques d'assistance adaptées à la situation, aux perspectives et aux objectifs de relance économique, de développement et d'assurance sociale.

Selon le rapport du ministère du Plan et de l'Investissement, la plupart des ménages en situation de précarité et bénéficiaires de l'allocation sociale et des personnes touchées par le COVID19 ont reçu des aides financières, tirées du budget de l'État.

La mise en œuvre des politiques de soutien aux personnes touchées par le COVID-19 est ouverte et transparente. -VNA