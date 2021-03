Central Retail Group renouvelle sa chaîne de supermarchés afin d’offrir une meilleure qualité de services à la clientèle. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sept supermarchés Big C seront rebaptisés Tops Market. Et cinq autres hypermarchés de cette marque prennent désormais le nom de GO!

Réalisant la vision de "Contribuer à la prospérité du Vietnam et améliorer la qualité de vie des Vietnamiens", la chaîne de supermarchés Big C, membre du Central Retail Group au Vietnam, se transforme progressivement, avec un tout nouveau look, tout en améliorant son espace commercial, la qualité de ses services, afin d'apporter une toute nouvelle expérience aux clients.



Ainsi, à partir du 1er mars, trois supermarchés Big C à Hô Chi Minh-Ville (situés dans des immeubles d'appartements), que sont Big C An Phu, Big C Thao Diên et Big C Âu Co, ont officiellement fait peau neuve avec le nom "Tops Market". Là, les consommateurs bénéficient désormais d'une toute nouvelle gamme de services avec "la meilleure qualité pour le premier choix".



Concrètement, la chaîne de supermarchés Tops Market est conçue pour garantir trois critères : une alimentation bio fraîche et diversifiée, une origine claire et réputée, et surtout un service client dédié.



Selon les prévisions, quatre supermarchés Big C à Hanoï (The Garden, Hà Dông, Nguyên Xiên, Lê Trong Tân) achèveront également leur mutation en Tops Market au troisième trimestre de cette année.



Nouvelle physionomie

Toujours dans le but d’améliorer la qualité de vie des Vietnamiens, fin décembre 2020 - début janvier 2021, les hypermarchés Big C situés dans des centres commerciaux ont été transformés en GO!



Les hypermarchés GO! opèrent ainsi une forte transformation sur la base des succès du réseau Big C depuis 22 ans, avec de forts engagements: diversifier les catégories de produits, espace commercial moderne et plus confortable avec des places de stationnement améliorées, sièges de repos et magasins intégrés dans le centre commercial, des services plus professionnels. Et GO! veillera toujours à proposer les prix les plus bas.



Actuellement, il y a cinq hypermarchés GO! qui ont achevé leur processus de changement de nom depuis le 31 décembre 2020, à Ha Long, Vinh Phuc (Nord), Nha Trang (Centre), Di An et Cân Tho (Sud).

En plus de la transformation de Big C en GO!, en 2020, Central Retail Group a également investi dans la construction de nouveaux GO! au sein de centres commerciaux. Il s’agit des GO! de Quang Ngai (Centre), Buôn Ma Thuôt (hauts plateaux du Centre), My Tho, Bên Tre ou encore Trà Vinh.

Il est prévu qu'en 2021, un certain nombre d'autres hypermarchés Big C soient repositionnés et renommés GO!, apportant progressivement l'image d'une nouvelle et différente chaîne d'hypermarchés, répondant mieux aux besoins des consommateurs et contribuant au développement de l'industrie de la vente au détail au Vietnam. -CVN/VNA