Conférence de presse sur Vietnam M&A Forum 2018. Photo: baodautu.vn

Hanoi (VNA) – Ayant pour thème «Nouvelle poussée – nouvelle ère», le Forum des fusions-acquisitions du Vietnam 2018 (Vietnam M&A Forum 2018) aura lieu le 8 août prochain au Centre GEM à Ho Chi Minh-Ville, a annoncé le comité d’organisation lors d’une conférence de presse tenue mardi à Hanoï.

Le forum vise à mettre à jour de nouvelles tendances de M&A et à faire le bilan des dix ans des activités de M&A au Vietnam.

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen The Phuong a exprimé sa satisfaction devant la croissance stable du PIB national qui a attient 6,8% en 2017 et 7,08% au premier semestre avant d’analyser des risques causés par le protectionnisme, la guerre commerciale, la tension géopolitique, le ralentissement des grandes économies…

« Le marché de M&A du Vietnam est confronté à des opportunités pour créer un nouveau tournant » a-t-il ajouté.

Selon lui, ces dix dernières années, près de 4.000 affaires de M&A, d’un montant total de 48,8 milliards de dollars ont été effectuées au Vietnam.

En 2017, le marché des fusions-acquisitions au Vietnam a atteint une valeur transactionnelle totale de 10,2 milliards de dollars (+ 175% en glissement annuel), chiffre-record jusqu'ici. L’acquisition par le groupe thaïlandais ThaiBev d’une participation de 51% dans le capital du plus gros fabricant de bière du Vietnam, Sabeco, fut l’opération la plus importante de 2017, estimée à cinq milliards de dollars.

Au premier semestre de 2018, la valeur totale des affaires de M&A au Vietnam a atteint 3,35 milliards de dollars (+139%) et pourrait s’élever à 6,5 milliards pour toute l’année.

Vietnam M&A Forum 2018 comprendra trois séminaires ayant pour thème : percée de la décennie, appel d’un marché de 100 millions d’habitants, stratégie de promotion des activités de M&A, un dîner de gala consacré à l’annonce des meilleurs entreprises et conseillers de M&A et une formation sur les stratégies de M&A.

Le forum publiera un numéro spécial intitulé «The Vietnam M&A Outlook 2018” -VNA