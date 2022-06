Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence de promotion commerciale (Vietrade), revelant du ministère de l'Industrie et du Commerce, tiendra le 21 juin, une séance de consultation sur l'exportation vers le Laos et la Thaïlande.

La séance de consultation répondra à des questions relatives à l'exportation et à l'importation de produits agricoles et alimentaires vers les deux pays. Elle informera également des exigences de ces deux marchés en quantité et en qualité pour chaque produit ainsi que des modes de paiement et de transport.

L'événement sera organisé en présentiel dans la province méridionale de Tay Ninh et en ligne sur la plateforme Zoom. Ses résultats seront diffusés sur la page Facebook de la Vietrade.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le commerce bilatérale Vietnam-Laos au cours des cinq premiers mois est estimé à 708,2 millions de dollars, dont 247,2 millions des exportations vietnamiennes, en baisse de 11,7% en glissement annuel.

En revanche, les exportations vietnamiennes en Thaïlande ont connu une hausse de 15,6%, s’élevant à 2,95 milliards de dollars sur le total de 8,57 milliards du commerce bilatérale. -VNA