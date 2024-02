Bientôt une fête d'ouverture de la mer en l’honneur de la fondation du district insulaire de Cô Tô . Photo: baoquangninh.vn Quang Ninh (VNA) – Une fête d'ouverture de la mer sera organisée, pour la première fois, les 23 et 24 février dans la commune de Thanh Lân, en l’honneur du 30e anniversaire de la fondation du district insulaire de Cô Tô, province septentrionale de Quang Ninh.

La fête vise à préserver des us et coutumes des pêcheurs locaux ainsi qu’à les sensibiliser à la protection de l’environnement marin. Elle permettra également à promouvoir l’image de Cô Tô et le développement du tourisme.

La fête comprendra des rites culturels au temple Ngu Ông du premier hameau de la commune de Thanh Lân, un programme artistique et des jeux folkloriques. -VNA