SpaceX recherche le marché des services Internet par satellite au Vietnam et dans d'autres pays de la région. Photo: Cafebiz

Hanoï (VNA) - Une délégation de plus de 50 entreprises américaines des secteurs de la défense, de la pharmacie et des technologies se rendra au Vietnam du 21 au 23 mars pour discuter des opportunités d'investissement et d'affaires dans le cadre du programme annuel organisé par le Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN.

Parmi elles figurent de nombreux noms familiers qui ont déjà des activités commerciales ou une production au Vietnam, avec parfois des plans d'expansion, notamment Apple, Coca-Cola et PepsiCo, Netflix... En outre, SpaceX a également déclaré qu'il recherchait le marché des services Internet par satellite au Vietnam et dans d'autres pays de la région.

Participent au programme du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN les sociétés de semi-conducteurs, les sociétés pharmaceutiques Pfizer et Johnson & Johnson, le fabricant de dispositifs médicaux Abbott, la société de financement Visa, la banque Citibank, les sociétés de cloud computing Meta et Amazon Web Services.

Lors de nombreux événements précédents, un représentant de la Chambre de commerce américaine (AmCham) à Hanoï avait informé que les entreprises américaines sont intéressées par l'environnement d'investissement au Vietnam, en particulier dans les secteurs liés à la croissance verte, à la logistique, aux ports maritimes et aux infrastructures ferroviaires.

Depuis de nombreuses années, le Vietnam est choisi par de nombreuses grandes entreprises technologiques américaines comme Apple, Dell, Intel, Nike... pour investir, contribuant à faire du pays l'un des centres de la chaîne de valeur régionale et mondiale.

Par exemple, Nike produit environ 600 millions de paires de chaussures par an dont 50 % au Vietnam. Et la moitié des matériaux de la chaîne d'approvisionnement mondiale de cette entreprise provient également du Vietnam.

Au 20 décembre 2022, le total de l’investissement américain au Vietnam avait atteint 11,42 milliards de dollars, dans 1.216 projets. Les États-Unis sont actuellement classés 11e dans la liste des pays et territoires investissant le plus au Vietnam.

Des représentants d'entreprises américaines ont déclaré qu'ils continueraient à accroître leurs investissements au Vietnam, en apportant sur le marché vietnamien de nouveaux produits et des technologies de pointe dans divers domaines que sont santé, population, transformation numérique dans les secteurs financiers et bancaire, agriculture intelligente, énergies renouvelables, construction d'infrastructures, hautes technologies, technologies de l'information, recherche et développement...-CPV/VNA