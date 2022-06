Des noix de coco vietnamiennes sont vendues au supermarché AEON Lake Town à Saitama, au Japon. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un webinaire Vietnam - Japon sur le commerce d’aliments transformés aura lieu du 23 au 24 juin pour aider des entreprises vietnamiennes à rechercher des opportunités d'exportation au Japon.

L'événement sera co-organisé par le Département de la promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Bureau du Commerce du Vietnam au Japon et le Centre ASEAN-Japon.

Lors de la session plénière de l'événement, les experts donneront un aperçu des opportunités commerciales et d'investissement potentielles dans l'industrie alimentaire entre les deux pays et fourniront des informations sur le marché japonais des aliments transformés. Des séances d'échange commercial pour les entreprises des deux parties sont aussi prévus.

Les données du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce montrent que les exportations vers le Japon ont totalisé 9,34 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2022, soit une augmentation de 12,8 % en glissement annuel. Environ 500.000 Vietnamiens vivaient au Japon en 2021.

Ainsi, les produits alimentaires importés du Vietnam gagnent en popularité au Japon. L'année dernière, le Vietnam a expédié pour 1,8 milliard de dollars de produits agricoles et aquatiques au Japon, avec une croissance significative du café (25,5%), des fruit et légumes (20%), de la noix de cajou (39%) et du poivre (56%). Les produits agricoles et aquatiques vietnamiens sont disponibles dans de grandes chaînes de distribution au Japon, telles que AEON, Donkihote et Itoyokado. -VNA