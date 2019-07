Hanoï, 13 juillet (VNA) - L’exposition internationale Vibrant Goa et Sommet 2019 aura du 17 au 19 octobre à Goa, en Inde. De nombreuses entreprises vietnamiennes y sont attendues.

Conférence de présentation de l’exposition internationale Vibrant Goa et Sommet 2019. Photo: CVN/VNA

Cette information a été énoncée lors de la conférence de présentation de l’exposition internationale Vibrant Goa et Sommet 2019, organisée le 9 juillet par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), en coopération avec le consulat général d’Inde et le ministère indien des Affaires étrangères, dans la mégapole du Sud.



"L’exposition Vibrant Goa et Somment 2019 fait partie d’un des programmes de coopération pratiques entre la VCCI avec des organismes compétents d’Inde, ayant pour objectif d’aider des entreprises des deux pays à promouvoir des échanges commerciaux ainsi qu’à établir des partenariats durables en la matière", a déclaré Vo Tân Thành, vice-président de la VCCI.



Le représentant de la VCCI a appelé des entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production et transformation agroalimentaire, la technique électrique, l’immobilier, les matériaux de construction, l’informatique, entre autres, à sonder le marché indien à travers cet événement tout en bénéficiant des avantages commerciaux de l’accord de libre-échange entre l’ASEAN et l’Inde (AITIG), signé en 2009 en Thaïlande.



Une valeur de 15 milliards de dollars visée en 2020



Selon les statistiques de ladite chambre, en 2018, le Vietnam a remporté près de 6,54 milliards de dollars d’exportations vers ce pays, soit une hausse de 74% en glissement annuel. Les exportations vietnamiennes incluent des ordinateurs, équipements électroniques, outils et accessoires, machines et substances chimiques. À l’heure actuelle, l’Inde est le 8e plus important partenaire du Vietnam et les deux pays ont fixé un objectif de parvenir à une valeur d’échanges commerciaux bilatéraux de 15 milliards de dollars en 2020.

Les représentants des organismes indiens discutent lors de la conférence. Photo: CVN/VNA





K.Sirkar Reddy, consul général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville a, pour sa part, déclaré que les relations commerciales entre l’Inde et le Vietnam restaient toujours hautement estimées. Il ajoute que l’organisation des expositions et des activités commerciales dont Vibrant Goa et Sommet 2018, visant à promouvoir le commerce bilatéral étaient également destinées à atteindre une valeur de 15 milliards de dollars en matière d’échanges commerciaux bilatéraux en 2020 entre les deux pays.



Selon le diplomate indien, près de 14 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux ont été enregistrés de mars 2017 à avril 2018. Les exportations indiennes vers le Vietnam passent des machines, produits aquatiques, cotons, médicaments aux accessoires dans le textile-habillement. Fin décembre 2018, plus de 200 projets indiens dans différents secteurs pour une valeur de près de 800 millions de dollars sont investis au Vietnam.



"Nous souhaitons que les entreprises vietnamiennes investissent dans les programmes pilotes lancés par le gouvernement indien tels que Made in India, Clean India, Startup India et Digital India", a informé K.Sirkar Reddy.



Goa est un État de la côte Sud-Ouest de l’Inde avec une population de quelque 1,5 million d’habitants. Le tourisme est la principale source de revenus de Goa, en plus de l’exploitation minière (fer, bauxite, manganèse), la pêche et les conserveries. -CVN/VNA