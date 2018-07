La 10e exposition internationale des technologies et des équipements électriques en 2017. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 11e exposition internationale des technologies et des équipements électriques (Vietnam ETE 2018) et la 8e foire-exposition internationale des technologies et des produits économes en énergie et en énergie verte (Enertec Expo 2018) auront lieu du 18 au 21 juillet Ho Chi Minh-Ville.

Ces événements annuels réuniront près de 200 entreprises vietnamiennes et étrangères venues de dix pays et territoires dont l’Allemagne, la France, les Etats-Unis, la Suède, le Japon, la République de Corée, la Chine, la Thaïlande…

Des marques bien connues du Vietnam comme la Compagnie générale d'électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVN HCMC), la compagnie générale des équipements électriques du Vietnam (Gelex), ABB, Panasonic, Long Giang, Dien Quang, Rang Dong, Megasun, Redsun, VES, GEE… seront présentes.

En particulier, une zone sera dédiée à une cinquantaine d’entreprises étrangères souhaitant chercher des partenaires au Vietnam. Il s’agira d’un point attrayant de la Vietnam ETE & Enertec Expo en vue de promouvoir les échanges commerciaux entre entreprises nationales et étrangères, entre fournisseurs et producteurs, et d’aider les investisseurs à sonder les opportunités d’affaires.

Est aussi prévu un colloque sur le thème "Guider les entreprises dans l’application des normes techniques nationales sur les projets de construction utilisant efficacement l’énergie".

Ces expositions seront organisées par le Service municipal de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec le Centre de développement de l’industrie auxiliaire de Ho Chi Minh-Ville et la compagnie de publicité et d'exposition C.I.S Vietnam (CIS Vietnam Advertising & Exhibition Joint Stock Company). -VNA