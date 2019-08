La 14e exposition internationale de médecine du Vietnam (PHARMEDI Vietnam) aura lieu du 11 au 14 septembre prochain) à Ho Chi Minh-Ville.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 14e exposition internationale de médecine du Vietnam (PHARMEDI Vietnam) aura lieu du 11 au 14 septembre prochain au Centre des expositions de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville.

PHARMEDI Vietnam 2019, le plus grand de son genre jusqu’à présent, réunira plus de 600 stands des entreprises venus de 25 pays et territoires, dont l’Allemagne qui y sera présente pour la première fois.

Cet événement est le lieu idéal pour présenter les dernières avancées et développements de l’industrie médicale et pharmaceutique, au Vietnam et dans le monde.

Il fournit également un lieu de rendez-vous aux fabricants pour rechercher des clients et aux hôpitaux et médecins vietnamiens pour faire leurs achats de nouveaux équipements et technologies.

Dans le cadre de l'exposition, plusieurs ateliers seront consacrés aux derniers documents juridiques concernant les produits pharmaceutiques et le matériel médical, les nouveaux médicaments et les nouvelles technologies, ainsi que les avancées en matière de diagnostic et de traitement du cancer.

Organisé pour la première fois en 2006, PHARMEDI est considérée actuellement comme l’événement annuelle le plus attendu dans les domaines de la santé et de la pharmacie. -VNA