Hanoï, 5 novembre (VNA) – Le troisième Forum de haut niveau et une exposition internationale sur l'industrie 4.0 sur le thème « Accélérer la modernisation et l'industrialisation à l'ère numérique » se tiendront sous forme directe et en ligne du 9 novembre au 6 décembre.

Photo : VNA

Présidant une conférence de presse le 5 novembre à Hanoï, le vice-président de la Commission des affaires économiques du Comité central du Parti, Nguyen Duc Hien, a déclaré que l'événement sera organisé par le groupe International Events & Consulting (IEC).

Attirant plus de 2000 délégués au pays et à l'étranger, l'événement est devenu l'un des forums annuels à plus grande échelle sur l'Industrie 4.0 au Vietnam. Cette année, il devrait servir à la planification stratégique et contribuer au développement économique post-pandémique dans la nouvelle normalité, conformément aux conclusions du4e Pénum du 13e Comité central du Parti et aux directives du Premier ministre.

Le Foum de haut rang sera présidé par les dirigeants du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement le 6 décembre tandis qu'une série de 10 séminaires thématiques se tiendra tout au long du mois de novembre.

Il concentrera les discussions sur la stratégie d'industrialisation et de modernisation jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045, des rapports sur l'industrialisation à l'ère numérique, l'avenir de l'économie mondiale dans la période post-pandémique, l'innovation - clé de la reprise et du développement, et la transformation numérique nationale vers l'économie et la société numériques.

Les séminaires thématiques présenteront de nouvelles approches de l'industrialisation et de la modernisation, la production intelligente et le développement urbain intelligent, les énergies vertes et nouvelles, les nouveaux modèles commerciaux, la construction de l'e-gouvernement vers le gouvernement numérique, le développement des infrastructures numériques et des ressources humaines, la transformation numérique dans l'agriculture et le développement rural, et la banque intelligente.

L'événement devrait attirer environ 100 à 150 délégués au Centre national des conférences à Hanoï et plus de 2.000 autres en ligne via 63 points de pont dans toutes les villes et provinces et d'autres lieux au pays et à l'étranger.

Des activités sur la connectivité des investissements technologiques sont également prévues pour rechercher des opportunités de coopération commerciale.- VNA