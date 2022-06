Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Pour promouvoir la communication sur la stratégie de croissance verte, l'Organisation du réseau d’informations d’Asie (Asia News Network-ANN) prévoit d'organiser le séminaire "Asie - Continent des énergies renouvelables" le 15 juin sur la plateforme Zoom.

Le journal anglophone Vietnam News, relevant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), présidera ce séminaire aux côtés des journaux The Statesman (Inde) et Korea Herald (République de Corée) qui sont membres de l’ANN, une alliance de 21 grands journaux dans 19 pays asiatiques.

Le séminaire couvrira les sujets suivants : technologies de dernier cri, privilèges aux investissements et capitaux disponibles pour aider les énergies renouvelables à devenir l'un des secteurs à la croissance la plus rapide, entreprises engagées dans la stratégie de croissance verte...

A côté de la participation du ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha, avec un discours sur l'avenir des énergies renouvelables et des solutions de développement durable, le séminaire verra également la participation d'intervenants thaïlandais, japonais, singapourien et indien.-VNA