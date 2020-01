Le programme "Printemps au pays natal" est un événement annuel organisé à l’occasion du Nouvel An lunaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le programme "Printemps au pays natal 2020" réservé aux Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l’étranger) se tiendra le 18 janvier à Hanoï, soit le 24e jour du 12e mois lunaire.

Ce programme organisé par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger (relevant du ministère des Affaires étrangères) et des unités concernées devient un événement important attirant la participation de nombreux Viêt kiêu de quatre coins du monde et est très attendu par la communauté des Vietnamiens à l’étranger à l’occasion du Tet et du printemps.

Le programme "Printemps au pays natal 2020", l’édition 2020, comprendra une kyrielle d’activités variées tenues à Hanoï et dans la province de Bac Ninh (Nord).

Dans la matinée du 18 janvier, des Viet kieu rendront un hommage posthume au Président Hô Chi Minh en son mausolée, puis iront ensuite fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie.

En plus, la délégation des Viet Kieu participeront à une cérémonie d’offrande d’encens et de lâcher de carpes au temple Dô à Bac Ninh, rencontreront des dirigeants du Parti et de l’État, participeront à un festival gastronomique célébrant le Têt traditionnel (Nouvel An lunaire) et dégusteront un programme artistique qui sera retransmis en direct sur les chaînes VTV1 et VTV4 de la Télévision du Vietnam.

Le programme "Printemps au pays natal" est un événement annuel organisé à l’occasion du Nouvel An lunaire qui a pour but d’approfondir la solidarité entre les Vietnamiens dans le monde entier. -VNA