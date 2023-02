Hanoï (VNA) - Le Forum économique Vietnam-Japon 2023 sera organisé le 15 février à Hanoï par la Fédération du Commerce et de l’Industrie du Vietnam (VCCI - Vietnam Chamber of Trade and Industry).



L’événement verra la participation d’environ 250 délégués dont des officiels gouvernementaux, ainsi que des responsables d’entreprises des deux pays. Ce sera une bonne opportunité pour les startup vietnamiennes car elles pourront rencontrer des homologues japonaises et trouver des partenaires.



Le forum a pour but de définir des orientations de coopération futures entre les deux pays, de proposer des solutions créatives pour l’édification d'une économie durable, ainsi que de renforcer la collaboration entre les deux pays dans divers secteurs.



Le Vietnam et le Japon célèbrent cette année le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (21 septembre). Le pays d'Asie du Nord-Est est désormais un partenaire économique de premier plan du Vietnam car il est le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD) et également l'un des principaux investisseurs, commerciaux, et les partenaires de coopération dans le domaine du travail. -VNA