Photo : VNA

Ho Chi Minh -Ville (VNA) – Le Forum économique de Ho Chi Minh-Ville 2022 placé sous le thème «Économie numérique : moteur de croissance et de développement de Ho Chi Minh-Ville dans le futur» aura lieu du 14 au 16 avril.

Cette information a été rendue publique lors d’une conférence de presse organisée le 28 mars par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville.

Cet événement international annuel, organisé par le Comité populaire de la ville, constitue une opportunité pour les dirigeants de la mégapole du Sud d'échanger et de discuter avec des experts, des scientifiques, des organisations, des entreprises nationales et étrangères sur le développement socio-économique ainsi que les projets, plans de la ville.

Ce forum de cette année porte sur la transformation numérique et l'économie numérique et l'enrichissement des connaissances des gens sur ce matière, a remarqué Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal, chef du Comité d'organisation du forum.

Selon les prévisions, le forum verra la participation de plus de 900 délégués qui sont des dirigeants du gouvernement, de ministères et de secteurs vietnamiens ; des représentants de missions diplomatiques, de localités étrangères, d'institutions financières internationales (Banque mondiale, Fonds monétaire international, Société financière internationale, Banque asiatique de développement...), d'organisations internationales, outre des gestionnaires et dirigeants étrangers, d'experts économiques et de l'économie numérique...

Présent à la conférence de presse, le Dr Pham Binh An, chef adjoint de l'Institut de recherche pour le développement de Ho Chi Minh-Ville a informé qu’en 2021, l'économie numérique avait contribué à hauteur de 14,4 % au Produit intérieur brut régional (GRDP) de la ville. Ho Chi Minh-Ville vise à porter ce taux à 25% d'ici 2025 et à 40% d'ici 2030. -VNA