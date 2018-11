Le secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Nguyen Ngoc Luong s'exprime lors de la conférence de presse. Photo: tuoitre

Hanoi (VNA) - Le premier Forum des jeunes intellectuels vietnamiens 2018 se tiendra dans la ville centrale de Da Nang du 27 au 29 novembre.

Cette information a été donnée lors d’une conférence de presse organisée le 26 novembre à Hanoi par le Comité central (CC) de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le CC de la Fédération de la jeunesse du Vietnam.

Placé sous le thème «Valoriser la force des jeunes intellectuels vietnamiens à l'ère 4.0», ce forum verra la participation de plus de 200 intellectuels vietnamiens résidant dans 21 pays.

Le secrétaire du CC de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Nguyen Ngoc Luong, a souligné que l'Union souhaitait que ce forum se tienne régulièrement afin que les jeunes intellectuels vietnamiens puissent proposer des initiatives et des solutions, aidant le gouvernement dans la mise en œuvre des objectifs de développement national.

Lors du forum, les délégués discuteront de la mission, du rôle et des capacités des jeunes intellectuels vietnamiens; proposeront des mécanismes pour attirer et promouvoir ces ressources humaines de haute qualité; encourager les jeunes intellectuels vietnamiens à prendre des initiatives et à faire des efforts pour contribuer à la construction, au renouveau et au développement du pays.

Le forum se concentrera sur des sujets tels que l'adoption des technologies numériques dans la protection de l'environnement et la réponse au dérèglement climatique et la promotion de l'innovation dans les secteurs manufacturier et commercial.

L'après-midi du 29 novembre, dernier jour du Forum, le CC de la Fédération de la jeunesse du Vietnam organisera le Forum des jeunes entrepreneurs 2018 sur le thème "Trouver une solution décisive pour les start-up vietnamiennes". -VNA