Hanoï (VNA) - Un Forum de haut niveau et une exposition internationale sur l'industrie 4.0 auront lieu les 2 et 3 octobre au Centre national des conférences à Hanoï.

Ces événements ont pour but de faire connaître les grandes options et politiques du Parti et de l'État sur la 4e révolution industrielle; de créer une bonne occasion d'échange d'opinions entre experts vietnamiens et étrangers; de présenter les réalisations, les solutions technologiques de la 4e révolution industrielle pour les secteurs socio-économiques du Vietnam, etc.

Le Forum de haut niveau sera placé sous l'égide des dirigeants du Parti, de l'Assemblée national et du gouvernement. Il verra la participation de 1.500 délégués vietnamiens et étrangers. -VNA