Hanoï (VNA) - En raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19, le Bureau commercial du Vietnam en Australie a coopéré avec la société d’import-export Da Lat à Melbourne (Etat de Victoria) et le Service provincial de l’Industrie et du Commerce de Long An pour collecter 5 tonnes de fruits du dragon à chair rouge à exporter vers le marché australien.



Parallèlement, un festival du fruit du dragon à chair rouge du Vietnam serait organisé en Australie dans les temps à venir.



Cet évènement vise à mettre en place un réseau pour promouvoir une consommation stable de ce fruit dans ce pays.



L'importation en Australie du fruit du dragon du Vietnam est officiellement autorisée depuis juillet 2017, après plus de 9 ans de négociations. Auparavant, l'Australie n'acceptait comme fruit vietnamien que le pitaya. -CPV/VNA