Hanoï (VNA) – Le 3e Festival d'échange culturel, sportif et touristique de la région frontalière Vietnam-Laos aura lieu du 1er au 3 octobre dans la vile de Dien Bien Phu, province de Dien Bien au Nord-Ouest du Vietnam.

L'événement verra la participation d'artistes, d'acteurs, de sportifs de 10 provinces vietnamiennes à savoir : Diên Biên, Quang Tri, Quang Binh, Son La, Thua Thiên Huê, Thanh Hoa, Nghê An, Ha Tinh, Quang Nam et Kon Tum et 10 provinces lao: Luang Prabang, Huaphanh, Attapeu, Sekong, Xiengkhuang, Borikhamxay, Khammouan, Savannakhet, Saravane et Phongsaly.

La cérémonie d'ouverture est prévue le 1er octobre sur la place de 7 mai dans la ville de Dien Bien Phu. Avec près de 800 acteurs professionnels et amateurs, l'événement en trois chapitres sera diffusé en direct sur la chaîne de Télévision du Vietnam VTV1.

Il y aura un large éventail d’activités qui se dérouleront pendant le Festival. Cela comprendra une cérémonie d’offrande d’encens au temple des martyrs, des cérémonies rituelles, des spectacles mettant en vedette des costumes traditionnels, une exposition de la communauté ethnique minoritaire résidant dans la zone frontalière Vietnam — Laos, un gala musical et des activités sportives.

L’objectif principal du Festival est de renforcer la solidarité et la coopération entre les deux nations, ainsi que de réaffirmer la politique cohérente du Vietnam visant à maintenir, consolider et renforcer sa relation privilégiée avec le Laos.

En outre, il est également prévu de promouvoir le potentiel touristique et les cultures traditionnelles des minorités ethniques qui résident le long de la frontière Vietnam - Laos auprès des amis nationaux et internationaux, contribuant ainsi à la préservation des identités ethniques.-VNA