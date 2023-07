Panorama de la conférence de presse. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Les habitants et les touristes de Da Nang (Centre) devraient passer des "nuits blanches" au festival de l'Electronic dance music (EDM) intitulé "Da Nang Electronic Carnival" prévu le 7 juillet au parc Bien Dong.

Placé sous le thème "Let your color glow", l'événement en plein air réunira de nombreux DJs de renommée mondiale tels que Jordan Suckley, Adrenalize, Tommy Trash, Kevin Krissen, a déclaré l'organisateur lors d'une conférence de presse sur le festival tenue le 3 juillet.

Décor de la scène. Photo: comité d'organisation



Organisé pour la première fois en 2016, le festival Danang Electronic Carnival a attiré un grand nombre de participants, en particulier les jeunes. Le festival a créé un environnement musical animé et moderne avec des performances de nombreux DJs et chanteurs célèbres. Danang Electronic Carnival est organisé par la société de communication Phong Viet en collaboration avec Arise Agency et Foresta Viet Nam et les autorités locales. -VNA