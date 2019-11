Photo d'illustration



Hanoï (VNA) - Le Parti communiste du Vietnam (PCV) fêtera ses 90 ans de création le 3 février 2020.



Une réunion sur la célébration a été organisée ce mercredi à Hanoï sous l’égide de Vo Van Thuong, responsable de la Commission de la Communication et de l’Éducation.



Parmi les activités les plus importantes : cérémonie nationale, colloque sur le Parti communiste du Vietnam, concerts, quadruplex télévisé entre Hanoï, Hai Phong, Vinh Long et Côn Dao entre d’anciens responsables du Parti.



L’agence de documentaire nationale a réalisé un documentaire consacré au 3 février, et le Musée Hô Chi Minh organisera une exposition spéciale intitulée « Les 90 ans glorieux du Parti communiste du Vietnam ».-VOV/VNA