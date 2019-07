Hanoï (VNA) - La province de Dong Thap, dans le delta du Mékong, organisera du 10 au 14 juillet la Semaine de la culture et du tourisme.

Parc national de Tram Chim. Photo: VNA



Cet événement annuel met en valeur le potentiel touristique des provinces en matière de culture, de ressources naturelles et de villages d'artisanat traditionnel, entre autres.

Il permet de renforcer les liens touristiques et de déboucher sur de nouvelles tournées interprovinciales.

L'événement sert également de plate-forme aux agences de voyages pour nouer des coopérations et présenter leurs services aux clients potentiels.

Il comportera une série d'activités culturelles et touristiques, notamment des représentations de don ca tai tu (musique folklorique du Sud), des calligraphies sur feuilles de lotus, des concours de gastronomie et des jeux folkloriques.

Il présentera également des produits de la ferme, des villages artisanaux, des attractions touristiques et des spécialités culinaires de la province.

La province de Dong Thap collaborera avec la province centrale de Quang Nam pour mettre en place un pavillon présentant des produits touristiques et des spécialités culturelles des villes de Cao Lanh et Hoi An.

L'événement comprendra une conférence pour passer en revue les liens touristiques entre le delta du Mékong et Ho Chi Minh-Ville au cours du premier semestre.

"La province organisera des tours pour le personnel de voyagistes afin de visiter des jardins d'orchidées, des modèles d'agrotourisme, le parc national de Tram Chim et les sites historiques et écologiques de Xeo Quyt", a déclaré Vo Tien Thanh, directeur du Centre de développement du tourisme de la province.

Est aussi prévue une conférence sur le tourisme agricole pour trouver des moyens de développer l’agrotourisme dans la province de manière durable et respectueuse de l’environnement, a déclaré Thanh.

Cette Semaine spéciale est une bonne occasion pour la province de promouvoir le commerce, les investissements et la coopération dans le tourisme afin d’en faire un secteur clé d’ici 2020. -CPV/VNA