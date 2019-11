Hanoi, 27 novembre (VNA) - La Semaine de la culture, du tourisme de Hoa Binh 2019 se tiendra du 6 au 12 décembre avec de nombreuses activités culturelles et touristiques attrayantes visant à honorer les valeurs culturelles, la terre et les habitants de la province.

Conférence de presse sur la Semaine de la culture, du tourisme de Hoa Binh 2019 . Photo: baotintuc

Cette information a été donnée lors d’une conférence de presse tenue le 25 novembre, à Hanoi, par le Comité populaire de la province.



Les activités prévues comprennent exposition de photos sur des moments magnifiques et impressionnants sur le territoire et les habitants de Hoa Binh, festival culinaire, présentation de produits locaux, colloque sur le développement des produits touristiques de Hoa Binh, carnaval de rue "Couleurs culturelles de Hoa Binh", présentation de l’art du gong des Muong, concours de beauté de l’ethnie Muong,…



La cérémonie d’ouverture aura lieu à 19h le 6 décembre à la place de Hoa Binh avec un programme artistique intitulé "Hoa Binh-région épique".



Hoa Binh, dotée des ressources naturelles abondantes, dénombre aussi de nombreux héritages culturels uniques propices au développement du tourisme, en particulier de l'écotourisme, du tourisme patrimonial...Cette semaine sera l'occasion de promouvoir les potentiels et atouts économiques, culturels et touristiques de Hoa Binh, de dynamiser le tourisme, d’élargir les marchés d’écoulement des produits, d’attirer des investissements et de créer des conditions propices à l'amélioration du niveau de vie des groupes ethniques locaux.- CPV/VNA