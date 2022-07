Récolte de durians dans le district de Krong Pac. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - La première édition du Festival du durian de Krong Pak aura lieu du 1er au 3 septembre dans le district de Krong Pak, province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

La localité voit l'événement comme une occasion de promouvoir ses durians et produits à base de durian. Le festival aidera à nouer des liens entre agriculteurs, entreprises et consommateurs pour stimuler le développement du secteur et l'exportation de ce fruit.

Transformation du durian destiné à l'exportation. Photo: VNA

Krong Pak recense près de 4.000 hectares de culture de durian. Sa production annuelle est estimée de 45.000 à 50.000 tonnes. Près de 600 hectares sont actuellement certifiés selon les référentiels sur les bonnes pratiques agricoles vietnamiennes (VietGAP).-VNA