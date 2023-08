Bientôt la mise en chantier du parc industriel VSIP à Can Tho. Photo: vietnamfinance.vn



Can Tho (VNA) – Le lancement de la première phase du projet de parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) dans le district de Vinh Thanh, ville de Can Tho, aura lieu le 9 septembre, selon le Comité populaire municipal.



L'événement s'inscrit dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et certains pays, dont Singapour.



Lors de la cérémonie, les autorités municipales remettront un protocole d'accord sur les investissements entre le VSIP et des clients potentiels et un autre sur les orientations d'expansion du parc industriel entre Can Tho et la société VSIP.



Anthony Tan, directeur général de la société par actions VSIP Can Tho, a déclaré que le parc du district de Vinh Thanh sera un complexe de services industriels, résidentiels et logistiques répondant aux critères écologiques et de durabilité.



La première phase du projet couvrira 293,7 hectares et nécessitera un investissement total de plus de 3.700 milliards de dongs. Au cours de cette phase, le projet fournira également des services de soutien aux usines des zones voisines et, plus généralement, à Can Tho, ainsi qu'aux ouvriers travaillant dans le parc industriel. -VNA