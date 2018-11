Dac Nong, 29 novembre (VNA) - La Journée vietnamienne du café 2018 (2e édition) aura lieu du 9 au 12 décembre au chef-lieu de Gia Nghia de la province de Dac Nong (hauts plateaux du Centre).

Organisé par les ministères de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec le Comité populaire de Dac Nong et l’Association du Café et du Cacao du Viet Nam (Vicofa), cet évènement permettra de promouvoir le développement de la marque commerciale du café vietnamien, au Vietnam et à l’étranger.

Diverses activités sont prévues dont un colloque scientifique ‘’Développement de l’industrie de transformation en vue d’améliorer la valeur ajoutée des produits clés de la région du Tây Nguyên (huats plateaux du Centre), un concours des producteurs excellents du café.

Le Comité d’organisation organisera un colloque internationale sur le développement durable du café du Vietnam pour donner des solutions de développement du café, promouvoir le commerce et la connectivité d’offre et de demande entre les entreprises domestiques et étrangères.

Les entreprises auront l’occasion d’avoir accès aux informations les plus récentes sur le marché, de partager des expériences dans la production et le commerce, de rechercher des partenaires et de promouvoir leurs produits auprès des consommateurs vietnamiens et étrangers. - VNA