Photo : hanoigiftshow.com

Hanoï (VNA) - La foire internationale des cadeaux et des produits artisanaux de Hanoï 2019 (Hanoï Gift Show 2019) aura lieu du 17 au 20 octobre au Centre national d’exposition et de construction, no 1 rue Do Duc Duc, arrondissement de Nam Tu Liem, a annoncé le Service municipal de l’Industrie et du Commerce lors d’une conférence de presse tenue le 31 juillet.

L’édition de cette année réunira des entreprises vietnamiennes et étrangères qui exposeront leurs produits sur 650 stands et devrait attirer 10.000 visiteurs.

Organisée annuellement, cette foire est une bonne occasion pour les producteurs vietnamiens de présenter leurs produits artisanaux, de chercher de nouveaux partenaires et de développer leurs exportations.

Le comité d’organisation invitera des étudiants en langues étrangères pour aider les entreprises à se communiquer avec leurs clients. -VNA