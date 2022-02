Photo d'illustration: Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam

Hanoï (VNA) - La fête « Les couleurs du printemps dans toutes les régions du pays » aura lieu les 12 et 13 février au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, a annoncé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

La fête présentera des jeux folkloriques typiques, des plats traditionnels du Nouvel An lunaire et des produits typiques de chaque groupe ethnique, des spectacles folkloriques, les chants et les danses folkloriques riches et attrayants.

Les activités thématiques de février auront lieu avec la participation de 100 praticiens issus de 13 groupes ethniques : Nùng, Tày, Dao, H’Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Dê, Khmer et de 12 localités du pays.

Les visiteurs auront aussi l’occasion de participer à des échanges, à des chants folkloriques exaltant le printemps des ethnies de la région du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) et l’accueil du Têt des Thái.

En outre, ils peuvent également participer à la reconstitution de la fête du « Riz nouveau » (Ariêu Aza) des groupes ethniques Tà Ôi et Cơ Tu. Est prévue aussi une cérémonie pour prier pour le temps favorable, la bonne santé, le bonheur, la chance et la paix pendant l'Année du Tigre à la pagode khmère.

Les visiteurs peuvent découvrir également les rituels du Têt traditionnel des minorités ethniques et participer à des échanges culturels et à des activités artistiques printanières typiques comme la danse « xòe », la danse « xạp » (danse au bambou), le chant « then », le « đàn tính » des ethnies Tày, Nùng, Thái. - VNA