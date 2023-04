Amsterdam (VNA) - Des Viêt kiêu aux Pays-Bas vont rejoindre une délégation de Vietnamiens résidant à l'étranger pour participer à une visite à Truong Sa et la plate-forme DK1.Cette visite sera organisée par la Commission d'État sur les Vietnamiens d'outre-mer du ministère des Affaires étrangères en collaboration avec la Marine.Lors d’une rencontre avec des Viêt kiêu avant ce voyage, l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Pham Viêt Anh, a souligné l'importance de cette activité qui permettra de mieux comprendre la vie des habitants et des militaires à Truong Sa.L'ambassadeur Pham Viêt Anh leur a souhaité un bon voyage et de nombreuses occasions de rencontrer des habitants du district insulaire de Truong Sa de la province de Khanh Hoa et des Viêt kiêu de nombreux autres pays, afin qu'à leur retour, ils puissent présenter aux Pays-Bas un aspect du Vietnam et procéder à la création d'un club Truong Sa aux Pays-Bas.Cette visite contribuera à renforcer la solidarité et l'attachement des Vietnamiens de l'étranger avec les soldats et les habitants de Truong Sa, a affirmé le diplomate. -VNA