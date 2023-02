Le Plan sur la culture vietnamienne rédigé en 1943 par le secrétaire général du Parti, Truong Chinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Conférence scientifique nationale intitulée « 80 ans du Programme culturel du Vietnam (1943 - 2023) - Origine et moteur du développement» aura lieu le 27 février.L'événement sera organisé sous forme hybrique par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en collaboration avec la Commission centrale de Propagande et d'Éducation, l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, le Conseil théorique central du Parti et les agences concernées.Il vise à sensibiliser à la signification historique et aux valeurs fondamentales de la théorie et de la pratique, ainsi qu'à l'influence au cours de ces 80 dernières années du Programme sur la culture nationale, première plate-forme sur la culture lancée par le Parti communiste du Vietnam.Les participants passeront en revue les réalisations de la culture vietnamienne sous la direction du Parti et proposeront des solutions pour promouvoir efficacement la valeur du Programme sur la culture nationale dans le temps à venir.En 1943, en appliquant le marxisme et les directives du Parti et du dirigeant Nguyen Ai Quoc, le secrétaire général du Parti, Truong Chinh, rédigea le Plan sur la culture vietnamienne, soulignant que le contenu, la nature, l’organisation et l’orientation du développement d’une révolution culturelle ne peut être associée qu’à la libération nationale et à une révolution politique réussie.Le document précise que la culture vietnamienne, faite d’idéologie, d’apprentissage et d’arts, sera libérée par la révolution démocratique et libérée des carcans afin de rattraper la culture néo-démocratique mondiale. – VNA