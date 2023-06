Des activités logistiques dans le delta du Mékong. Photo :VNA



Hanoï (VNA) - L’Association des entreprises de services logistiques du Vietnam (VLA) accueillera la conférence annuelle d’Asie-Pacifique de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) et la conférence de mi-année de la Fédération des associations de transitaires et assimilés de l'ASEAN (AFFA) dans la ville de Da Nang (Centre) qui aura lieu du 13 au 15 juillet.

L'événement offre aux entreprises vietnamiennes de logistique et d'exportation des opportunités de se rencontrer, d'échanger des expériences en matière de développement de services logistiques dans le contexte de la 4e révolution industrielle.

Environ 250 représentants d'entreprises de services logistiques de pays sont attendus à la conférence, ce ouvrant un pont pour le commerce d'import-export entre le Vietnam et des pays du monde entier dans les domaines tels que l'aviation, la restauration, l’hôtellerie, le tourisme...

Selon les estimations d’un représentant de la VLA, pendant et après cet événement, il y aura de nombreuses perspectives pour la signature d'accords de coopération entre les entreprises vietnamiennes et les entreprises membres des associations de logistique de la région et du monde.

Dans le cadre de la conférence, il y aura un programme de connexion d'affaires (B2B). C'est une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'échanger, de se connecter et de faire commerce avec des partenaires étrangers, d'étendre et d'augmenter le chiffre d'affaires à l'exportation vers les marchés internationaux.



Le B2B est un modèle qui permet de supprimer de nombreux intermédiaires et de livrer les marchandises aux détaillants et aux clients plus rapidement et à moindre coût. -VNA