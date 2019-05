La conférence de presse sur la 26e édition du salon Vietnam Medi-Pharm 2019 a eu lieu le 2 mai à Hanoï. Photo : https://congthuong.vn/

Hanoï (VNA) – La 26e édition du Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam (Vietnam Medi-Pharm 2019) aura lieu du 8 au 11 mai à Hanoï.

Cette nouvelle a été donnée par Nguyen Dinh Anh, directeur du Département de communication, d’émulation et de récompense du ministère de la Santé, lors d'une conférence de presse organisée le 2 mai à Hanoï.

Vietnam Medi-Pharm 2019 est placé sous les auspices du ministère de la Santé, de la Compagnie par actions d'import-export de produits médicaux du Vietnam (Vimedimex Vietnam) et de la Compagnie de foires et expositions et de publicité du Vietnam (Vietfair).

Cet événement réunira 550 stands de 450 entreprises venues de nombreux pays et territoires comme l’Inde, le Pologne, la Belgique, l’Allemagne, la République tchèque, la République de Corée, les Etats-Unis, le Japon, la Thaïlande, la Chine et le Vietnam… qui exposeront produits pharmaceutiques et chimiques, équipements médicaux et services de soins médicaux de qualité, etc.

Parallèlement au salon seront organisés des expositions, colloques scientifiques sur la médecine préventive, l’utilisation des vaccins à tous les âges au Vietnam, la thérapie immunitaire et des cellules souches dans le traitement du cancer et du diabète ; des consultations sur les équipements médicaux, de soin de santé communautaire, le don du sang, des services de soin de santé et les échanges des entreprises vietnamiennes et étrangères.-VNA