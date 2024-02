Photo d'illustration. Source: hanoimoi.vn



Hanoi (VNA) - Plus de 1.000 personnes participeront au 1er Festival des femmes de la capitale pour la paix et le développement qui s’ouvrira le 2 mars à la porte principale du Parc Thông Nhât (Réunification) à Hanoi.

Cet événement de deux jours comprendra des activités telles que la présentation de la culture et des plats de Hanoi et d'autres pays, la danse de la paix et de l’amitié et le 1ère marche sportive sur le thème « Femmes hanoïennes belles et en bonne santé ». Toutes les activités auront lieu dans une zone proche de la porte du parc Thông Nhât et de la rue piétonne près du lac Thiên Quang.

La capitale s’est vu attribuer le titre de "Ville pour la paix" par l’UNESCO en 1999. En deux décennies, la capitale vietnamienne n'a cessé de s’efforcer de faire honneur à ce titre.

Hanoï a été mentionnée par de nombreux journaux internationaux comme une destination sûre et attrayante. Elle possède des ouvrages architecturaux uniques et un riche patrimoine culturel. Aux yeux des touristes, Hanoï est une ville dynamique qui a su conserver ses traits traditionnels.

L'un des critères essentiels de la "Ville pour la paix" de l’UNESCO est d’obtenir des résultats importants en matière d'éducation et de formation.

Ce titre a contribué à rehausser la fierté des Hanoïens, les encourageant à conjuguer leurs efforts pour l'édification d’une capitale prospère, belle et moderne. - VNA