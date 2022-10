Hanoï, 6 octobre (VNA) - Des experts partageront leur expérience en matière de cybersécurité dans le secteur bancaire et financier lors d'un exercice prévu le 11 octobre.

Photo d'illustration : VNA

DF Cyber Defense 2022 vise à équiper les responsables chargés d'assurer la sécurité des informations dans les organisations bancaires et financières avec de nouvelles tactiques, a déclaré le 5 octobre le Centre national de cybersécurité (NCSC) du ministère de l'Information et des Communications.L'événement sera co-organisé par le Département des technologies de l'information de la Banque d'État du Vietnam (SBV), le NCSC et le groupe IEC.Les organisateurs ont déclaré que plus de 50 organisations bancaires et financières se sont inscrites pour participer à l'exercice, avec 200 cyber-experts. – VNA