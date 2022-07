Hanoï (VNA) - Une exposition sur l'espace du patrimoine culturel du Vietnam aura lieu du 8 au 13 juillet dans la ville de Hôi An, la province centrale de Quang Nam, en écho de l'Année nationale du tourisme de Quang Nam 2022.

Le complexe paysager de Trang An, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Photo : VNA

Un total de 160 photos exposées présenteront des patrimoines reconnus par l'UNESCO, des sites nationaux de reliques spéciales et des patrimoines culturels immatériels au Vietnam tels que le champ de bataille de Diên Biên Phu à Diên Biên, le temple Hung à Phu Tho, les marionnettes sur l'eau et les arts martiaux Binh Dinh...



Des destinations touristiques vertes et des tendances de tourisme respectueux de l'environnement telles que le tourisme à vélo, l’enseignement aux enfants pauvres, l’entraînement sportif,.. seront également présentées.



Dans une autre partie de l'exposition, les visiteurs pourront contempler avec des images et des objets de villages d'artisanat traditionnels à travers le pays.



Chaque jour pendant la durée de l'événement, un programme d'échanges mettant à l'honneur l'art et la culture populaires est programmé.

L’espace "Couleurs du patrimoine" attirera la participation de 25 villes et provinces qui présenteront des couleurs des patrimoines et des caractéristiques culturelles uniques de chaque localité.

Une exposition virtuelle ouvrira ses portes le 12 juillet à l’adresse http://trienlamvhnt.vn. -VNA